Prozess um Toten in Tiefkühltruhe muss neu starten

Mordfall in Berlin-Prenzlauer Berg

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder eines Rentners in Prenzlauer Berg geplatzt. Die Einsetzung eines Schöffen war nicht ordnungsgemäß gelaufen, entschied am Montag das Berliner Landgericht. Der Angeklagte soll die Leiche zehn Jahre in einer Kühltruhe gelagert haben.