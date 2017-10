An drei Brandenburger Raststätten werden Autofahrer in dieser Woche darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig Rettungsgassen auf vollen Straßen sind. "Rettungsgassen retten Leben", sagte Verkehrsstaatssekretärin Ines Jesse am Dienstag zum Auftakt an der Raststätte "Am Kahlberg Ost" an der Autobahn 13. Sobald es auch nur im Ansatz zur Staubildung komme, müssten sich Autofahrer richtig einordnen, damit Rettungskräfte schnell zur Unfallstelle durchkämen.