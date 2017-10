Weil er bei Krawallen in der Rigaer Straße in Berlin einen Polizeihubschrauber etwa eine Minute lang mit einem Laserpointer blendete, muss ein junger Mann jetzt ins Gefängnis. Ein solcher Angriff könnte katastrophale Folgen haben, hieß es zur Begründung.

Das Gericht sprach den 22-jährigen Krankenpfleger am Mittwoch unter anderem des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und der versuchten gefährlichen Körperverletzung schuldig.

Zu dem Angriff war es bei Straßenkrawallen linksautonomer Gruppen im Stadtteil Friedrichshain gekommen. Der vorbestrafte 22-Jährige hatte laut Anklage einen mit drei Beamten besetzten Hubschrauber anvisiert, der den Bereich der Rigaer Straße ausleuchten und festgestellte Straftaten mittels Videotechnik dokumentieren sollte. 55 Sekunden lang habe das grüne Licht den Hubschrauber getroffen. Die Insassen seien unverletzt geblieben, weil sie sich mit Nachtsichtbrillen und durch das Verändern ihrer Sitzposition schützen konnten, hieß es.



Wer Piloten mit einem Laserpointer blendet, macht sich in Deutschland strafbar. In Paragraf 315 des Strafgesetzbuches ist geregelt, dass "gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr" mit Gefängnisstrafen von bis zu zehn Jahren bestraft werden können. Laut Luftfahrt-Bundesamt ist die Zahl der Laserattacken auf Flugzeuge und Hubschrauber in den letzten Jahren zurückgegangen.