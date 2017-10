Die Blätter fallen – und die Laubbläser knattern wieder in Berlin. Seit Anfang Oktober ist die Berliner Stadtreinigung (BSR) im Spezialeinsatz, um das Laub von den Straßen zu beseitigen. Rund 1.900 Beschäftigte sind mit 540 Fahrzeugen unterwegs - und etwa 750 Laubbläser, sagte Sabine Thümler, Pressesprecherin der BSR, am Dienstag dem rbb. Doch vor allem die Laubbläser sorgen immer für großen Unmut unter Anwohnern oder Passanten, weil die Geräte mit ihren Benzinmotoren Lärm machen und stinken.

Aber es gibt Argumente für ihren Einsatz: Vor allem wenn der Straßenrand zugeparkt ist, bekämen die BSR-Mitarbeiter das Laub unter den Autos ohne die Laubbläser nicht weg, sagte Thümler. "Und es geht ratz-fatz." In einer Schicht bearbeiten die BSR-Mitarbeiter in der Regel 4,5 Kilometer. In Wohngebieten dürfen Laubbläser zudem laut Lärmschutzverordnung nur von 9 bis 13 Uhr und von 15 Uhr bis 17 Uhr betrieben werden. Außerdem sind die Benzinmotoren nicht alternativlos: Mittlerweile gebe es auch etwa 150 elektrisch betriebene Laubbläser, so die Sprecherin.