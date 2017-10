Bei einer Schlägerei vor einer Bar im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen ist ein Mann schwer verletzt worden.

Vor dem Lokal in der Gottschedstraße waren am Sonntagmittag nach Polizeiangaben drei Männer in Streit geraten. Einer von ihnen erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er ins Krankenhaus gebracht und dort in ein künstliches Koma versetzt werden musste.

Einer der Beteiligten, ein 32-Jähriger, wurde festgenommen, der andere ist noch auf der Flucht. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei jedoch nicht. Die Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Sendung: Inforadio, 29.10.2017, 16.20 Uhr