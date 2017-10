Bei dem Versuch einer jungen Frau die Handtasche zu rauben, verletzte ein Unbekannter die 22-Jährige am Samstag in einem Neuköllner U-Bahnhof. Das berichtet die Polizei Berlin am Sonntag. Die Frau sei gegen 11 Uhr am Hermannplatz unterwegs gewesen. Auf der Rolltreppe zur Zwischenebene des U-Bahnhofs sei dann von hinten plötzlich ein Mann an sie herangetreten und habe an ihrer Handtasche gezogen.

Als die Frau diese jedoch nicht losließ, habe der Unbekannte ihr mit dem Fuß in den Rücken getreten, so dass sie die letzten drei Stufen der Treppe gefallen war. Ohne Beute soll der Mann dann in einen Zug der Linie U7 gestiegen und weggefahren sein. Die 22-Jährige klagte nach Angaben der Polizei über Schmerzen an Kopf, den Schultern und am Rücken. Sie ging zunächst nach Hause und zeigte den Sachverhalt später auf einem Polizeiabschnitt an.