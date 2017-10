Ein Mann ist am Samstagabend auf die Autobahn A2 zwischen Magdeburg und Berlin gelaufen und dort bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Potsdam am Sonntag mitteilte, sei der Mann aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn in Richtung Potsdam gelaufen.

Zwischen den Anschlüssen Ziesar und Wollin (Potsdam-Mittelmark) sei er von einem Auto erfasst und danach von weiteren Wagen überrollt worden. Er starb noch am Unfallort. Die Identität des Toten sei noch ungeklärt, sagte ein Sprecher rbb|24 am Sonntagmittag. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Autobahn war in Richtung Berlin stundenlang komplett gesperrt. Es bildeten sich kilometerlange Staus.