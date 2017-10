Audio: Inforadio | 04.10.2017 | Interview mit Prof. Edmund Neugebauer

Medizin-Numerus Clausus vor dem BVerfG - "Ein Arzt muss mehr können als gut auswendig lernen"

04.10.17 | 09:07 Uhr

Wer Medizin studieren will, braucht normalerweise ein Einser-Abitur. Ob dies rechtens ist, überprüft jetzt das Bundesverfassungsgericht. Doch eine private Uni in Brandenburg setzt schon jetzt auf andere Auswahlkriterien für angehende Ärzte.

Berufswunsch Arzt und kein Einser-Abitur? Das kann schwierig werden. Denn wenn beim Notendurchschnitt keine Eins vor dem Komma steht, bleibt meist nur eine lange Wartezeit auf einen Medizin-Studienplatz. Möglicherweise sorgt das Bundesverfassungsgerichts jetzt für Änderungen im Zulassungsverfahren - ab Mittwoch beschäftigen sich Deutschlands oberste Richter mit dem sogenannten Numerus Clausus (NC). Das Urteil wird erst in einigen Wochen erwartet. Aber es gibt auch jetzt schon Wege am NC vorbei.



"Medizin ist für den Patienten da und nichts anderes"

Bei zwei privaten medizinischen Fakultäten in Deutschland spielt die Abitur-Durchschnittsnote schon heute nur eine untergeordnete Rolle: an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin und Brandenburg an der Havel sowie an der Universität Witten/Herdecke. "Der Numerus Clausus bildet nur bedingt die Qualitäten ab, die für einen künftigen Arzt notwendig sind", sagt MHB-Dekan Edmund Neugebauer. "Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass man, wenn man gut auswendig lernen kann und viel Wissen hat, dieses Wissen auch effektiv und sozial kompetent rüberbringt an den Patienten", so der Mediziner am Mittwoch im rbb-Inforadio. "Medizin ist für die Patienten da und für nichts anderes, auch nicht für einen selbst."



Soziale Kompetenz und Kommunikation wichtig

Bei der Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium müssen die Bewerber deshalb ihre Motivation zum Arztberuf und ihre kommunikativen und sozialen Fähigkeiten beweisen. Diese Auswahl sei sehr personalintensiv, räumt Neugebauer ein: "Wir verwenden sechs Wochenenden darauf." 150 Bewerber würden zum Gespräch eingeladen. Damit habe man sehr gute Erfahrungen gemacht.



Bei einem Auswahlgespräch, das er selbst noch an seiner frühren Hochschule in Witten führte, habe sich beispielsweise ein Bewerber mit einem Abiturschnitt von 2,8 vorgestellt. Er habe erklärt, dass er in der Handball-Nationalmannschaft trainiert hatte und ihm wenig Zeit für die Abi-Vorbereitung geblieben war. Ein behandelnder Arzt sei dann zum Vorbild geworden und habe den jungen Mann zum Medizin-Studium motiviert. "Der Bewerber hat ein super Studium hingelegt, er wurde später mein Doktorand - und ein wunderbarer Arzt", erklärt der Medizin-Professor.



Praktische Vorerfahrung wichtig

Neugebauer kommt von der privaten Universität Witten/Herdecke, die bereits seit 35 Jahren Mediziner ausbildet. Auch dort gibt es keinen NC für die Zulassung. "Eine Untergrenze beim Noten-Durchschnitt gibt es bei uns nicht", sagt Universitätspräsident Martin Butzlaff. "Wir haben etliche Kandidaten, die keine guten Abi-Noten hatten, aber klarmachen konnten, dass sie nicht nur intelligent und lernbereit sind, sondern auch eine Vorstellung davon haben, welche kommunikativen Fähigkeiten man für den Arztberuf braucht."



Ein wichtiges Kriterium dafür ist die praktische Vorerfahung. So haben viele Studenten in Witten wie in Brandenburg bereits eine Ausbildung in einem praktischen Beruf, etwa in der Pflege, als Rettungsssanitäter oder Physiotherapeut. In Witten ist ein sechsmonatiges Pflegepraktikum vorgeschrieben.



Dadurch sei die Abbrecherquote mit fünf Prozent sehr niedrig und 90 Prozent der Studenten gingen nach dem Abschluss in den Arztberuf, sagt Butzlaff. "Das sind an anderen Universitäten oft weniger, weil die Studenten trotz guter Leistungen feststellen, dass ihnen die tägliche Auseinandersetzung mit Patienten und deren Leiden gar nicht so liegt und sie lieber in die Wirtschaft oder Verwaltung gehen."



Im Vergleichstest spitze

Auch im Vergleich mit den Leistungen der Studenten an staatlichen Universitäten sehen sich die beiden Hochschulen gut aufgestellt. "Es gibt jedes Semester einen Vergleichstest, auch weil die Studenten ab dem 5. Semester an eine andere Hochschule wechseln könnten", sagt Edmund Neugebauer von der Brandenburger Hochschule der Deutshen Presse Agentur. "Da liegen wir stets mit in der Spitze."



Ähnlich sieht das Butzlaff in Witten: "Leistungsfähige Ärztinnen und Ärzte der Zukunft müssen eine große Lernbereitschaft, Teamfähigkeit und Gespür für gute Kommunikation mit den Menschen mitbringen", meint der Präsident. "Dafür nehmen wir bereits mit unserem Auswahlverfahren wichtige Weichenstellungen vor."

"Staatliche Unis müssen umdenken"

Solche Auswahlverfahren könnten staatliche Universität beim derzeitigen Stand allerdings nicht leisten, erklärt Edmund Neugebauer im rbb. "Ich glaube, staatliche Universitäten müssen umdenken, mehr Personal in die Auswahl stecken und dann eine andere Art von Studierenden auswählen."