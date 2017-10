Ob Parken auf dem Radweg, Halten auf der Busspuren oder Stehen in der zweiten Reihe – in der vergangenen Woche ging es Falschparker in der Berliner Innenstadt an den Kragen. Die Bilanz nach der fünftägigen Verkehrsaktion von Polizei, BVG und Ordnungsamt: 6.195 angezeigte Halt- und Parkverstöße und 282 abgeschleppte Fahrzeuge.

Besonders viele Verstöße habe es demnach beim Parken in der zweiten Reihe (1.212) und auf Buspuren (957) gegeben, teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.