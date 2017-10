1.308 neue Grabstätten am Rande Berlins - Friedhof Gatow weitet Platz für islamische Bestattungen aus

30.10.17 | 12:53 Uhr

Über 1.000 neue Gräber für Muslime sollen in dem zu Spandau gehörenden Ortsteil Gatow entstehen. Der dortige Friedhof hat ein Feld ausgewiesen, auf dem Grabstellen enstehen sollen, die nach Mekka ausgerichtet werden. Der Bedarf ist groß.



In Berlin gibt es ab 2018 mehr Möglichkeiten für islamische Bestattungen. Der schon bestehende muslimische Teil des Landschaftsfriedhofs Gatow in Berlin-Spandau solle deutlich erweitert werden, berichtet die "Berliner Morgenpost" am Montag. Das sei die Antwort des Bezirksamts Spandau auf eine Anfrage der Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). In einem ersten Bauabschnitt solle ein Feld mit 1.308 neuen Grabstellen entstehen, die nach muslimischem Glauben nach Mekka ausgerichtet sein werden. Insgesamt solle auf rund 3,5 Hektar Fläche Platz für 2.042 neue Gräber geschaffen werden, so die Zeitung. Mit den erforderlichen Genehmigungen und der Freistellung des Geländes vom Landschaftsschutz werde Anfang 2018 gerechnet. Die zusätzlichen muslimischen Grabstellen in Spandau wolle das Land Berlin aus dem Sonderfonds "Wachsende Stadt" finanzieren, hieß es weiter. Dort seien dafür 500.000 Euro veranschlagt.

Gatow ist vielen Muslimen zu weit weg

In Berlin lebt eine steigende Zahl von Muslimen. Damit gibt es in der Hauptstadt auch für Beisetzungen nach islamischem Ritus einen zunehmenden Bedarf, aber nur wenige Flächen. Zuletzt hatte sich im September auch der Stadtteil Berlin-Neukölln entschlossen, weitere Bestattungsflächen für Einwohner muslimischen Glaubens auszuweisen. Allein hier leben rund 60.000 Muslime. In der Zukunft sollen auf dem Lilienthalfriedhof bis zu 1.600 entsprechende Grabfelder entstehen. Erste Beisetzungen sind ebenfalls 2018 geplant. Während früher viele Verstorbene muslimischen Glaubens in ihre Heimat überführt werden wollten, hat sich das heute geändert. Viele Einwanderer der zweiten oder dritten Generation wollen inzwischen hier beerdigt werden. Für Muslime, die aus Kriegsgebieten geflohen sind, gibt es ohnehin keine andere Möglichkeit als in Deutschland beerdigt zu werden. Doch die geeigneten Grabstätten sind rar. So rar, dass in Berlin auch Muslime aus dem Umland liegen, sagte Isikali Karayel vom islamischen Bestattungsinstitut Markaz in Neukölln schon vor einem Jahr. Bis aus Niedersachsen würden Tote nach Berlin überführt und hier beigesetzt. Weil es in der Innenstadt zu wenig Flächen gibt, sind die meisten Muslime gezwungen, für Bestattungen auf den Friedhof Gatow in Spandau auszuweichen. Für viele eindeutig zu weit draußen, so Karayel. Fast jeder frage, ob es die Möglichkeit gebe, die Toten nicht in Spandau bestatten zu lassen.

Der Bedarf in Berlin wächst

Der Berliner Senat rechnet nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren mit einem weiter steigenden Bedarf an Flächen für Bestattungen nach islamischem Ritus. Weitere Friedhofsflächen würden deshalb auf ihre Eignung geprüft. In Berlin gibt es derzeit drei Friedhöfe in bezirklicher Trägerschaft mit Grabfeldern für islamische Bestattungen: den Friedhof Columbiadamm im Bezirk Neukölln, den Landschaftsfriedhof Gatow im Bezirk Spandau und den Friedhof Ruhleben in Charlottenburg-Wilmersdorf. Im Juni 2015 wurde zudem erstmals auch auf einem evangelischen Friedhof ein Grabfeld für islamische Bestattungen eingerichtet. Auf dem Neuen Zwölf-Apostel-Friedhof im Bezirk Tempelhof-Schönberg wird dieses Angebot ebenfalls vorgehalten. Weiterhin plant der Evangelische Friedhofsverband Berlin Stadtmitte die Einrichtung eines Grabfeldes für die Alevitische Gemeinde Berlins auf dem St. Thomas-Friedhof im Bezirk Neukölln.

Es gibt keinen komplett muslimischen Friedhof in Berlin

Dass es keinen komplett muslimischen Friedhof - wie etwa auch einen jüdischen - in Berlin gibt, hat vor allem organisatorische Gründe. Für einen konfessionell gebundenen Friedhof muss es in der Regel einen Träger geben, der die Verwaltung und Haftung für Jahrzehnte im Voraus übernehmen kann. Aber Muslime in Deutschland haben keinen zentralen Dachverband. Deswegen werden Grabstellen, die nach Mekka ausgerichtet sind, in andere Friedhöfe integriert.