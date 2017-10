Sexismus-Debatte im Netz - Angemacht beim Einkauf, betatscht in der S-Bahn - #metoo

Unter #metoo posten derzeit Tausende Frauen und Männer weltweit, ob und wie sie sexuell belästigt worden sind. Auslöser ist eine Sexismus-Affäre in den USA. Dazu kommt ein Vorfall mit einer Berliner Politikerin.

Nach Bekanntwerden des Skandals um Hollywoodproduzent Harvey Weinstein, der über Jahre Frauen sexuell belästigt haben soll, melden sich derzeit weltweit Hunderttausende Opfer sexueller Belästigungen zu Wort - auch aus Berlin und Brandenburg.



Unter dem Hashtag #metoo ("ich auch") posten sowohl Frauen als auch Männer, welche Erfahrungen sie mit Chauvinismus, Sexismus und Übergriffen gemacht haben. Manche berichten dabei ausführlich über Vorfälle, manche zeigen sich mit dem Hashtag allein solidarisch.



Angestoßen worden war die Aktion #metoo von der US-Schauspielerin Alyssa Milano. Sie wollte deutlich machen, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt. "Wenn alle Frauen, die sexuell belästigt oder genötigt wurden, 'me too' als Status schreiben würden, könnten wir den Menschen das Ausmaß des Problems bewusst machen", postete sie bei Twitter.

Dem Aufruf folgten zahlreiche Frauen - aber auch Männer - in der Region. Sie seien ungewollt angefasst worden, hieß es von vielen. Auch von sexistischen Sprüchen berichteten mehreren Frauen - und selbst Vergewaltigungen wurden angesprochen.



In Berlin fachte zugleich Staatssekretärin Sawsan Chebli die Debatte über Sexismus im Alltag mit einem Post am Samstag an. Unter dem Titel "Unter Schock - Sexismus" bei Facebook berichtete sie, wie ein Mann bei einer internationalen Konferenz öffentlich kommentiert habe: "Ich habe keine so junge Frau erwartet. Und dann sind Sie auch so schön." Chebli ergänzte dazu: "Ich war so geschockt und bin es immer noch."

Zu ihrem Post erklärte Chebli wenig später der Deutschen Presse-Agentur: "Es ging mir darum, eine Debatte weiter anzustoßen, die noch nicht ausgefochten ist", so SPD-Politikerin. "Die vielen Reaktionen darauf, auch von Frauen mit ähnlichen Erfahrungen, zeigen mir, dass das der richtige Weg war."



In Netz wurden Cheblis Posts - wie auch die #metoo-Kommentare - allerdings auch kontrovers diskutiert. Im Fall Chebli kam mehrfach der Einwand, es habe sich um ein Kompliment gehandelt, was nichts mit Sexismus zu tun habe. Nutzerin Nancy Hammer kommentierte beispielsweise: "Ist ein Kompliment gleich eine sexistische Anmerkung? Frauen der Welt, seid doch stark und freut Euch darüber, anstatt immer nur das hässliche dahinter zu sehen!"

#Aufschrei schon vor vier Jahren

Details zu der Konferenz und dem Mannes, offenbar ein früherer Botschafter, nannte Chebli nicht. Nach dpa-Recherchen handelte es sich um ein Treffen der Deutsch-Indischen Gesellschaft, das am Samstag in der indischen Botschaft in Berlin-Tiergarten stattfand. Chebli ist seit Dezember 2016 Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund sowie Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales.

In den letzten Jahren gab es bereits mehrfach ähnliche Debatten über Sexismus. Im Jahr 2013 berichtete eine Reporterin im "Stern" über anzügliche Bemerkungen von FDP-Politiker Rainer Brüderle. Unter dem Hashtag #Aufschrei meldeten wenig später Tausende Frauen über schlechte Altherrenwitze und Schlimmeres. 2016 klagte die Berliner CDU-Kommunalpolitikerin Jenna Behrends in einem offenen Brief Sexismus in ihrer Partei an.



