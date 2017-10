"Erlebnis Geschichte" im rbb-Fernsehen - Als Berlin schon einmal aus allen Nähten platzte

17.10.17 | 08:50 Uhr

Nein, es ist kein neues Phänomen, was wir hier gerade erleben: Bereits vor 150 Jahren boomt die Stadt, Unzählige wollen ihr Glück in der neuen Metropole finden. Die ersten Mietskasernen entstehen - und ein Riesengeschäft mit der Wohnungsnot. Von Frederique Veith

Der rasante Aufschwung Berlins zu einer Metropole von Weltrang beginnt 1871: Als Hauptstadt des neu gegründeten Deutschen Reichs gewinnt Berlin schnell an politischer Bedeutung. Auch Industrialisierung und wirtschaftlicher Aufschwung der Gründerjahre locken zahlreiche Unternehmen hierher und verändern die Entwicklung der Stadt grundlegend.

Ein Stadtplan von Berlin mit dem Standpunkt der Schwerindustrie in "Feuerland"

Pioniere wie August Borsig machen Berlin zum Zentrum der Maschinenbau- und Metallindustrie. Hauptstandort der Schwerindustrie ist zu dieser Zeit der nördliche Stadtrand vor dem Oranienburger Tor, vom Volk damals wegen der vielen Fabrikschlote auch "Feuerland" genannt.

Stadterweiterung nach Plan

Immer mehr Fabriken entstehen - und die brauchen dringend Arbeiter. Immer mehr Menschen strömen vom Land in die Stadt und bereits 1861 werden Berlins Stadtgrenzen geradezu explosionsartig ins Umland erweitert. Grundlage ist der Hobrecht-Plan, der ab 1962 die Bebauung neuer Stadtgebiete regelt. Er legt alle für den voraussichtlichen Verkehr notwendigen Straßen fest und teilt die Umgebung von Berlin und Charlottenburg in 14 Gebiete. Der Initiator und Namensgeber James Hobrecht sorgt außerdem dafür, dass Berlin ein Trinkwassernetz und eine Kanalisation mit 12 Radialsystemen bekommt.

Übersichtskarte des Bebauungsplans der Umgebungen Berlins

Fast 50 Jahre später leben vier Mal so viele Menschen in der Stadt. Denn neben Maschinenbau- und Metallindustrie hat die Elektrifizierung Unternehmen in Berlin groß gemacht: Die AEG und die Telegraphen Bau-Anstalt Siemens & Halske sorgen etwa für ganze Städte in der Stadt.

Berlin-Siemensstadt um 1930

Berlin explodiert

Die starke Nachfrage an Arbeitskräften bewirkt einen derart starken Zustrom von Menschen nach Berlin wie in keiner anderen Stadt Deutschlands. Der Zuzug will nicht abreißen: Allein in den "Gründerjahren" 1871-1873 kommen 400.000 Menschen in die Metropole, vor allem junge Arbeitskräfte zwischen 20 bis 30 Jahren. Im Jahr 1905 hat Berlin zwei Millionen Einwohner, 1861 waren es noch 500.000 Einwohner.

Arbeiter leben auf engstem Raum

Um Wohnraum zu schaffen, werden in wenigen Monaten sogenannte Mietskasernen hochgezogen. Es ist ein Riesengeschäft mit der Wohnungsnot und jedem Quadratmeter. Die großzügigen Quartiere des Bebauungsplans sehen eine Randbebauung vor. Zum Vorderhaus, kommen aber noch Seitenflügel, eine Remise oder ein Quergebäude hinzu. Der Hof hat nur noch eine Mindestgröße von 28 Quadratmeter, das entspricht dem Wendekreis einer Feuerwehrspritze. Nicht selten sind es bis zu vie Höfe hintereinander. Die extrem enge Bauweise der Wohnblöcke kommt einer "Kasernierung" der Bewohner gleich. In Kleinstwohnungen in den Hinterhöfen, den Kellern und Untergeschossen lebt die Arbeiterbevölkerung auf engstem Raum.

Berlin-Kreuzberg 1913: in der Stube wohnen ein Ehepaar und zwei Kinder, sie ist gleichzeitig Arbeitsraum für Konfektion

Und weil der Bedarf steigt, entsteht rund um den alten Stadtkern von Berlin eine Mietskaserne nach der anderen: wilhelminischer Mietskasernengürtel genannt. Er umfasst grob das Gebiet zwischen alter Zollmauer und Ringbahn. Die Bevölkerungsdichte ist hier die höchste Europas. Doch erst 1920 wird der Ballungsraum Berlin durch neue Eingemeindungen und Grenzen zu dem "groß-berliner" Stadtgebiet, wie es bis heute mit nur wenigen Änderungen besteht. Mit dem Thema "Mietskasernen und Fabriken" beschäftigt sich auch die Sendung "Erlebnis Geschichte", rbb-Fernsehen, 17.10.2017, 21.00 Uhr.