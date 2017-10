Berliner Zielfahnder und Beamte eines Mobilen Einsatzkommandos haben am vergangenen Freitag einen 19-Jährigen gefasst, der per Haftbefehl wegen eines Tötungsdelikts gesucht wurde. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach war der Gesuchte mit dem Auto unterwegs, als er in der Kreuzberger Hasenheide gestoppt und festgenommen wurde.