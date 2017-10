Bei einem Unfall in Lichtenberg ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.



Der 49-Jährige sei mit einem Motorrad die Herzbergstraße in Richtung Weißenseer Weg gefahren, als er - offenbar wegen der regennassen Fahrbahn und der dortigen Straßenbahnschienen - ins Rutschen kam. Er stürzte zu Boden und geriet in den Gegenverkehr.



Ein entgegenkommender 30-jähriger Autofahrer erfasste den Motorradfahrer mit seinem Wagen, der den Mann zur Seite schleuderte. Der Motorradfahrer erlitt dadurch so schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Autofahrer blieb unverletzt.