Die Berliner Polizei hat am Montag einen mutmaßlichen Vergewaltiger gefasst, nach dem zuvor öffentlich gefahndet worden war. Der Mann wurde am Montag gegen 14.20 Uhr in einer Bibliothek in Hohenschönhausen festgenommen, teilte die Polizei mit. Der 34-Jährige soll in diesem Jahr in Hohenschönhausen mindestens zwei junge Männer missbraucht haben.



Der Täter griff seine Opfer am Abend in der Dunkelheit in der Nähe von Haltestellen und Parks in Hohenschönhausen mit einem Messer an. Er entführte seine Opfer an einen abgelegenen Ort und "machte sie wehrlos", wie die Polizei mitteilte. Anschließend vergewaltigte er sie und kündigte weitere Taten an.

Am Donnerstag hatte die Polizei einen Fahndungsaufruf mit einem Foto sowie dem Namen des Mannes veröffentlicht und auch über das Internet verbreitet. Am Montagmittag folgte ein zweiter Aufruf - kurz darauf wurde aber schon die Festnahme verkündet.