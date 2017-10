Ein Mutter hat ihren eineinhalbjährigen Sohn am Sonntagmittag im Auto am Bahnhof Oranienburg (Oberhavel) vergessen. Der Bundespolizei zufolge stieg die Frau mit ihrer neunjährigen Tochter in einen Zug ein, weil sie ihr Kind vor einem augenscheinlich Betrunkenen beschützen wollte.

Erst als die Regionalbahn Richtung Löwenberg losfuhr, habe die 38-Jährige gemerkt, dass ihr Junge noch in dem Wagen sitzt, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin. Die aufgewühlte Frau habe dann sofort einen Kundenbetreuer der Bahn alarmiert, der die Polizei verständigte. Beamte fanden das Auto, in dem der kleine Junge ruhig geschlafen habe. Gesundheitliche Folgen habe es nicht gegeben, wie der Sprecher ergänzte.

Etwa zeitgleich sei auch die Mutter, die sich an der nächsten Haltestelle auf die Rückfahrt begeben hatte, wieder in Oranienburg eingetroffen. Die Tochter sei auf dem Weg zu einem Ponyhof gewesen, hieß es.