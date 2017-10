Nach dem heftigen Herbststurm "Xavier" vor gut einer Woche fährt ab Montag die Bahn in der Region Berlin-Brandenburg fast überall wieder regulär. So werden die Linien RE 5 und 6 komplett befahren, sagte ein Bahnsprecher am Samstag. Auch die Regionalbahnen RB 20 und 23 sollen in Betrieb gehen. Die Linie RE 7 fahre zunächst nur bis zur Station Zossen. Die Endhaltestelle Wünsdorf sei noch nicht mit der Bahn erreichbar.