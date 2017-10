Nach dem Zug an einem Joint sind zwei 18-Jährige in Berlin zusammengebrochen. Zwei Männer boten einer Gruppe von vier 18-Jährigen am späten Donnerstagabend vor dem S-Bahnhof Warschauer Straße einen Joint zum Mitrauchen an, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei junge Männer der Gruppe sollen dann jeweils nur einen Zug genommen haben, brachen nur Sekunden später zusammen und wurden bewusstlos. Rettungskräfte mussten einen der Bewusstlosen beatmen, beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Männer, die die verhängnisvolle Zigarette anboten, konnten nach dem Vorfall am Donnerstagabend zunächst fliehen. Ein Verdächtiger wurde kurz darauf festgenommen. Gegen den 25-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Welche Substanzen die Zigarette enthielt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.