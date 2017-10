Bundesweit werden bis zu 100.000 Tiere begraben, wie eine BVT-Sprecherin erläuterte. Mit gut 9.000 Grabstellen gehört der Tierfriedhof in Teltow (Potsdam-Mittelmark) zu den größten im Land. Ralf Hendrichs betreibt seit 14 Jahren die Anlage. "Das Interesse an Tierbestattungen wächst kontinuierlich", sagte er.

In Berlin und Brandenburg steigt nach den Angaben der Anbieter die Nachfrage nach Tierbestattungen. Laut dem Bundesverband der Tierbestatter (BVT) sterben in Deutschland rund 1,3 Millionen Hunde und Katzen pro Jahr. Etwa die Hälfte von ihnen wird auf Privatgrundstücken beerdigt. Rund 10.000 Tiere werden auf Tierfriedhöfen bestattet, zwischen 80.000 und 90.000 im Krematorium verbrannt, so dass der Besitzer eine Urne mit nach Hause nehmen kann. Der Verbleib der restlichen Tiere ist unbekannt.

"Besonders in Berlin ist der Markt an Bestattungen groß", sagte Martin Struck vom Bundesverband der Tierbestatter. Allein in Berlin gibt es sechs Tierfriedhöfe. Der älteste in Hohenschönhausen zählt mittlerweile weit über 1.000 Gräber. Am häufigsten werden auf dem Gelände, das dem Tierschutzverein für Berlin angegliedert ist, immer noch Hund und Katze begraben, sagt eine Sprecherin.

Die Kosten für Bestattungen auf einem der Berliner Tierfriedhöfe variieren je nach Größe des Tieres von 80 Euro bis 500 Euro. Laut dem Bundesverband der Tierbestatter liegt der jährliche Umsatz der Branche bei rund 20 Millionen Euro. "Haustiere nehmen immer stärker die Position eines vollwertigen Sozialpartners ein", erklärte eine Sprecherin.