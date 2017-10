Tanzen kann man nicht nur in Berlin, sondern auch in Cottbus. "Support your local scene, don't move to Berlin" ist das Motto einer Veranstaltung, die die Bürger von Cottbus davon abbringen soll, in die Hauptstadt abzuwandern. Mit der Aktion will das Bündnis Cottbus Nazifrei am Freitagabend für das Leben abseits von Großstädten werben.