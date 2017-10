Am Landgericht Frankfurt (Oder) ist am Freitag der Prozess gegen zwei Frauen fortgesetzt worden, die sich an ihrem gemeinsamen Ex-Partner gerächt haben sollen. Den 37 und 39 Jahre alten Angeklagten werden Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Sie sollen im März 2015 in Zepernick mit vier weiteren Mittätern den Mann entführt, verprügelt und anschließend nackt im Wald ausgesetzt haben.