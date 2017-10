Der Einsturz einer Tiefgarage in Berlin-Britz wurde nach Angaben der Feuerwehr vermutlich durch nasse, schwere Erde verursacht. Bei Bauarbeiten hatte ein Bagger am Freitagabend das Dach der Garage freigelegt und Erde an einer Stelle zusammengeschoben, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte. Durch die Last sei die 250 Quadratmeter große Decke dann wahrscheinlich eingedrückt worden.

Verletzt wurde demnach niemand. Zunächst hatten Einsatzkräfte mit Hunden nach Verschütteten in der Friedrichsbrunner Straße gesucht. "Es sind glücklicherweise keine Menschen begraben", teilte die Feuerwehr dann per Twitter mit. Das Deutsche Rote Kreuz war mit den Suchhunden Lui und Elly vor Ort. Mehrere Autos seien beschädigt worden.