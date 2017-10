Sozialstadträtin Monteiro kritisiert Task Force - "Berlin braucht ein gemeinsames Obdachlosen-Konzept"

23.10.17 | 09:41 Uhr

Nachdem die Task Force Tiergarten den Hansaplatz am Donnerstag von Obdachlosen geräumt hatte, tauchten sie am Wochenende in anderen Berliner Parks wieder auf. Lichtenbergs Sozialstadträtin Birgit Monteiro fordert jetzt auch eine berlinweite Lösung.

Berlin-Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey fordert es und jetzt auch die Sozialstadträtin von Lichtenberg Birgit Monteiro (beide SPD): Im Umgang mit Obdachlosen müssten sämtliche Bezirke zusammenarbeiten, sagte sie der "Berliner Zeitung" vom Montag. Nur eine Berlin-weite Strategie könne das Problem lösen, so Monteiro weiter.

Am Wochenende hatte die Sozialstadrätin auf ihrer Facebook-Seite ein Foto von einem Zeltlager im Volkspark Friedrichshain gepostet. Sie kommenierte dies mit den Worten: "Senatsstrategie für den Tiergarten außerordentlich erfolgreich. Obdachlose campen jetzt im Volkspark Friedrichshain." Damit kritisierte sie, dass die Task Force für den Tiergarten zwar ihre Arbeit aufgenommen und den Hansaplatz am Donnerstag geräumt hatte. Die vertriebenen Obdachlosen dann aber in anderen Parks Berlin wieder auftauchten.

Verdrängung sei keine Lösung, sagte Monteiro der "Berliner Zeitung" weiter. Sie fordert konkret, dass die Bezirke mit Innenverwaltung, Ordnungsämtern, Wohlfahrtsverbänden und BVG ein Konzept erarbeiten. Sie verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass derzeit in Kooperation mit der Katholischen Hochschule für Sozialwesen die Situation von Wohnungs- und Obdachlosen in Lichtenberg analysiert werde.

Das Ergebnis solle helfen, Menschen von der Straße zu bekommen. Laut Monteiro müssten die Obdachlosen anders untergebracht werden, in einer Einrichtung, die gleichzeitig soziale Betreuung und Beratung übernimmt. In Lichtenberg sind, wie sie weiter mitteilte, bereits vor Wintereinbruch alle Einrichtungen für Wohnungslose belegt. Gleiches gelte für die Noteinrichtungen der Kältehilfe.

Dem Bericht zufolge werden in einigen Wochen, zu Beginn des Winters die Plätze der Kältehilfe in ganz Berlin von 500 auf 1.000 verdoppelt. Laut Giffey wird das nicht reichen. "Da muss der Senat ran! Es ist das Wichtigste, dass diese Plätze weiter ausgebaut werden", wird sie zitiert. Auch in Neukölln sei die Situation dramatisch, sagte Giffey. Dort sind demnach derzeit knapp 4.000 Menschen in Einrichtungen der Sozialen Wohnhilfe untergebracht, darunter etwa 1.300 Kinder. "Der Zustand ist untragbar", so die Bürgermeisterin.