Audio: Inforadio | 18.10.2017 | Thomas Rautenberg

Obdachlosen-Notunterkunft Franklinstraße - "Hier werden die Krisen der Welt abgebildet"

19.10.17 | 06:26 Uhr

Etwa 6.000 Menschen leben schätzungsweise auf Berlins Straßen. Mittlerweile hat jeder zweite Obdachlose einen Migrationshintergrund, sagt Jürgen Mark von der Notunterkunft Franklinstraße. Auch immer mehr Familien stehen vor der Tür. Von Thomas Rautenberg

Pünktlich 18.00 Uhr ist es mit der Ruhe in der Notunterkunft in der Franklinstraße in Berlin-Charlottenburg vorbei. Die Klingel meldet die ersten Gäste an. Einrichtungschef Jürgen Mark lehnt am Empfangstresen.

Er wird mit jeden einzelnen Schlafgast persönlich reden und entscheiden, wer aufgenommen werden kann und wer woanders Hilfe suchen muss. Für den studierten Sozialarbeiter ist es täglich das gleiche Ritual - bei gutem Wetter weniger, bei schlechtem mehr: "Heute ist es so angenehm draußen, dass der Druck, hier rein zu wollen, nicht so ausgeprägt ist", erklärt Mark.

Die Hälfte hat Migrationshintergrund

Die Zahl der wohnungslosen Menschen in Berlin wird auf 20.000 geschätzt. Rund 6.000 von ihnen sind im klassischen Sinne obdachlos, sie leben Tag und Nacht unter freiem Himmel. Für diejenigen, die in die Notunterkunft Franklinstraße kommen, gibt es zumindest für eine Nacht ein Bett, Dusche und Toilette sowie Abendbrot und Frühstück inklusive. Vor wenigen Jahren noch, erinnert sich Mark, suchten vor allem deutsche Obdachlose bei ihm Hilfe. Heute dagegen hat jeder zweite, der auf der Straße lebt, einen Migrationshintergrund. "Im Grunde genommen haben wir hier einen Mikrokosmos im Haus, der die Krisen in der Welt abbildet. Leute machen sich auf den Weg in ein reiches, vermeintlich reiches Land", so der Sozialarbeiter.

Nicht jeder bekommt einen Schlafplatz

Beispielsweise das Ehepaar aus Moldawien, das nun an der Reihe ist. Er ist 60 Jahre alt, sie zehn Jahre jünger. Beide sprechen kein Wort Deutsch. Das Paar hofft aber, dass sie ein Zimmer bekommen und dann in Ruhe eine Arbeit suchen können. So einfach gehe das aber nicht, sagt Jürgen Mark. Ein paar Minuten später ist der Traum geplatzt, die beiden ziehen von dannen. Die Nacht werden sie unter freiem Himmel schlafen. Der Einrichtungsleiter weiß: "Ihm passt das nicht in den Kram. Er hat sich mehr erhofft - natürlich! Und jetzt guckt er, ob er woanders vielleicht etwas mehr bekommt." Menschen aus 94 Ländern haben in den vergangenen Jahren in der Franklinstraße übernachtet, die Mehrheit von ihnen, so Mark, kommt aus den osteuropäischen EU-Ländern: "Nach wie vor ist Polen immer noch unangefochten an der Spitze, einfach auch durch die Nähe. Und auf den Plätzen zwei und drei geht es immer um Rumänien und Bulgarien. Und dann kommt das Baltikum."

Auch Familien stehen immer häufiger vor der Tür

Besonders problematisch wird es, wenn ganze Familien vor der Tür stehen, Eltern mit Kindern, die keine Bleibe haben. Ein Phänomen, das immer häufiger wird, und bei dem die Notunterkunft in der Franklinstraße auch nicht groß weiter helfen kann, weil es an den Voraussetzungen fehlt. Überlegungen im Senat, das System der Kältehilfe auch auf die Sommermonate auszuweiten, um so Menschen von der Straße zu holen, sieht Mark eher kritisch. Das, fürchtet er, würde zu einem Sogeffekt führen: "Es gibt Menschen, für die wäre das hier schon eine gewünschte Endstation. Hier könnte ich bleiben, hier könnte ich leben, hier hätte ich alles, was ich brauche. Essen, Trinken, Schlafen – für alles ist gesorgt, und manch einer braucht nicht mehr.“

Für den kommenden Winter sieht Jürgen Mark die Berliner Obdachlosenhilfe jedenfalls gut gerüstet. Und der Senat hat weitere Unterstützung zugesagt, sollte es doch zu Engpässen kommen.

Die Notübernachtung in der Franklinstraße, ganzjährig geöffnet