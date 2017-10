Am Donnerstag dürfte es ungemütlich in der Region werden: Von der Nordsee zieht das Orkantief "Xavier" über Brandenburg Richtung Südosten. Meteorologen rechnen mit Regen und orkanartigen Böen mit bis zu 110 km/h.

"Das wird alles schnell und kurzzeitig gehen", sagt der Meteorologe Abel. Momentan zeigten die Modelle einen Kurs von Westbrandenburg über den Berliner Raum weiter südostwärts an - die Uckermark wäre demzufolge nicht so stark betroffen. "Orkanböen bedeuten eine Gefahr für die Infrastruktur: Größere Bäume haut es um, es kann auch mal ein Baum auf eine Hochspannungsleitung oder auf Bahnschienen fallen." Vorher gebe es reichlich Regen, zum Abend hin dann Schauerwetter.

Die Unwetterzentrale warnt vor Windböen von bis zu 110 km/h - das sind orkanartige Böen oder Windstärke 11. Ab 118 km/h ist von Orkanböen die Rede, auch die sind laut Meteogroup nicht ausgeschlossen.

"An der Nordsee und im Oberharz sind auf jeden Fall Orkanböen drin", meint Abel. Im Laufe des Nachmittags werde "Xavier" in Elbnähe erwartet, spätnachmittags und am Abend in der Region Spreewald/Neiße. Danach werde es mit wechselhaftem und windigem Wetter am Freitag weitergehen, zwischendurch gibt es ein bisschen Sonne. "Es wird frischer mit 11 bis 14 Grad - der Freitag ein bisschen Aprilwetter, Samstag wieder richtig dicke Wolken und Regen. Der Sonntag mit ein bisschen Regen und ein paar Wolkenlücken."