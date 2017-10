Vier Tage nach dem Sturm "Xavier" sind die meisten Bahn-Strecken in Berlin und Brandenburg zum Wochenbeginn wieder freigegeben. Es kommt aber noch zu einzelnen Einschränkungen. Probleme gibt es vor allem auf der Strecke von Berlin nach Cottbus.

Zum Wochenbeginn gibt es wegen der Sturmschäden nach dem verheerenden Orkantief "Xavier" am vergangenen Donnerstag noch immer Einschränkungen im Bahnverkehr. Nach Angaben eines Bahn-Sprechers ist die direkte Strecke von Berlin nach Hamburg am Montagmorgen noch nicht freigegeben. Die Züge werden weiter über Stendal und Uelzen umgeleitet. In umgekehrter Richtung - von Hamburg nach Berlin - ist die Strecke wieder frei.

Bei der Berliner S-Bahn läuft der Verkehr nach dem Unwetter fast wieder normal. Derzeit gibt es nur noch bei der S8 Einschränkungen. Die Linie verkehrt nur zwischen Birkenwerder und Grünau. Das Sturmtief "Xavier" hatte in der vergangenen Woche auf 1.000 Kilometern Bahnstrecke erhebliche Schäden angerichtet. Durch herabfallende Äste und umgestürzte Bäume sind während des Orkantiefs insgesamt 26 S-Bahnzüge beschädigt worden.

Die Berliner Feuerwehr hatte am frühen Sonntagnachmittag nach mehr als 3.000 Einsätzen den Ausnahmezustand Wetter beendet. Allerdings muss sie immer noch ausrücken und einzelne Schäden beseitigen.

Die Forstbehörden warnen weiterhin davor, den Wald zu betreten: Auch Tage nach dem Unwetter könnten Bäume umstürzen und Äste herunterfallen. Zahlreiche Parks in der Region sind deswegen gesperrt. Die Stadtverwaltung in Eberswalde geht davon aus, dass die Aufräumarbeiten noch Monate in Anspruch nehmen werden.

Auch die Gefahren für Autofahrer sind noch nicht gebannt: Am Sonntag fuhr ein Auto im Landkreis Prignitz gegen einen unmittelbar zuvor umgekippten Baum, wie die Polizei in Neuruppin mitteilte. Der 68 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, allerdings entstand am Wagen ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.