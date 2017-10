Auch drei Tage nach dem Orkantief "Xavier" befindet sich die Feuerwehr in Berlin und Brandenburg noch im Ausnahmezustand. Wichtige Bahnstrecken zwischen Berlin und Hamburg oder Cottbus sind nach wie vor nicht frei.

Drei Tage nach dem verheerenden Orkantief "Xavier" dauern die Aufräumarbeiten in Berlin und Brandenburg weiter an.

Die Berliner Feuerwehr muss am Sonntag noch rund 150 sturmbedingte Einsätze abarbeiten, wie das Lagezentrum dem rbb am Morgen mitteilte. Die meisten Sturmschäden könnten sie nur bei Tageslicht beheben. Zu knapp 3.000 Einsätzen seien die Feuerwehrleute wegen des Sturms inzwischen ausgerückt. Zudem kämen noch immer neue hinzu. Deshalb war ein genaues Ende des Ausnahmezustands am Morgen zunächst nicht absehbar.