Fremde Pferdeäpfel auf den Straßen oder dem eigenen Grundstück - in manchen Regionen in Brandenburg wird das zum echten Ärgernis. In Nuthetal sollen die schuldigen Reiter jetzt eindeutig identifizierbar sein - durch eine Art Nummernschild am Pferd. Von Sabine Prieß

Bisher waren viele der Beschwerden nämlich an der unzureichenden Beschreibung gescheitert, die die Anwohner liefern konnten. Braune Pferde gibt es viele in Brandenburg. Die neue Kennzeichnung mithilfe grüner Plaketten und einer Zahl, die eindeutig einem bestimmten Pferd zugeordnet werden kann, soll das ändern. Sie ist allerdings freiwillig. Wie viele Pferde oder vielmehr Reiter bei der Aktion mitmachen, ist demnach völlig offen.

Denn das zierliche Tierchen ist selbstverständlich nicht so gekennzeichnet, weil es selbst sich nicht benehmen kann. Die Reiter von Lotti und ihren Artgenossen hingegen haben immer wieder für Beschwerden beim Ordnungsamt in Nuthetal gesorgt. Durch die Nummerierung sollen zertretene Blumenrabatte und Gehwege und vor allem achtlos liegen gelassene Pferdeäpfel endlich nicht mehr den verärgerten Anwohnern zur Last fallen, sondern die Übeltäter selbst sollen zur Rechenschaft gezogen werden.

Lotti macht den Anfang. Die braune Ponystute aus Bergholz-Rehbrücke (Gemeinde Nuthetal) bekam vor ein paar Tagen feierlich ein grünes Nummernschild mit der Nummer eins ans Kopfzeug geheftet. Das soll den geplagten Anwohnern eines Reitstalls helfen, konkreter zu werden bei der Beschwerde über Reiter, die ihren Dreck nicht wegmachen. Wer mit dem Tier einen Ausritt macht und sich in der Gemeinde Nuthetal fehlverhält, kann jetzt also definitiv erwischt werden. Sofern nachzuvollziehen ist, wer wann in Lottis Sattel gesessen hat.

In Nuthetal, wo Pferde laut Lutz Krause von der Gemeinde "ein charakteristisches Merkmal der Gemeinde" sind, scheinen besonders hartnäckige berittene Sünder unterwegs zu sein. Etwa 300 Beschwerden von Anwohnern gehen pro Jahr bei der zuständigen Behörde ein. Sie würden "telefonisch, schriftlich und persönlich" eingereicht, so Krause.

Ärger gibt es um die Hinterlassenschaften der Rösser aber nicht nur in Nuthetal und Oberhavel. Auch in vielen anderen Orten und Gemeinden wie Dallgow-Döberitz, Paretz oder in der Lausitz beschweren sich Anwohner immer wieder über rücksichtslose Reiter.

Das Problem liegt hierbei auf der Hand: Viele Brandenburger Reitställe, gerade im Speckgürtel Berlins, liegen für die Pferdebesitzer gut erreichbar in noch relativ dicht besiedeltem Gebiet. Um mit ihren Tieren ins Ausreitgebiet selbst zu kommen, müssen von den Reitern oft Wohnstraßen durchquert werden. Weil dort die Straßen mitunter von Autos hochfrequentiert sind, und viele Pferde nervös auf den Straßenverkehr reagieren, weichen manche Reiter auf Gehwege aus. "Viele Autofahrer fahren auch viel zu dicht auf und gefährden so uns, unsere Tiere und sich selbst. Oder zumindest ihre Autos", beklagt eine Reiterin, deren braunes Pferd in der Gemeinde Seddiner See im Stall steht.



Da jedes Pferd bis zu zwölf Mal am Tag "äpfelt", landen die unbeliebten Haufen im Zweifelsfall auch vor den Wohnhäusern und in Einfahrten. Da müssten sich die Reiter aber, so Lutz Krause von der Gemeinde Nuthetal an die "Spielregeln halten, damit ein Miteinander funktioniert". Gemeint ist damit die Straßenverkehrsordnung und das darin geregelte Verunreingungverbot. Krause verweist auch darauf, dass man eben gegenseitig Rücksichtnehmen müsse.

Schwierig ist in der Realität dabei: Je weiter der Reiter von seinem Stall entfernt ist, desto unmöglicher wird es für ihn, die Hinterlassenschaften seines Tieres zu beseitigen. "Mit einer Kehrschaufel am Sattel ist ja niemand unterwegs - und mit der Hand kann man den Haufen schlecht wegmachen", berichtet die Reiterin in Seddiner See. "Auch mit den Füßen kann man auch nur unzureichend Abhilfe schaffen. Das ist schon blöd. Bis man vom Ausritt wiederkehrt und sich also danach kümmern könnte, vergehen manchmal Stunden."