Mühsame Handarbeit - Plastikjagd mit Schiffen auf Berlins Gewässern

28.10.17 | 10:12 Uhr

Jeden Tag fahren Müllschiffe die Flüsse und Seen Berlins ab, um den Unrat der Millionenmetropole aus dem Wasser zu fischen. Vor allem Plastik. Was die Plastikjäger nicht erwischen, zerfällt mit der Zeit - und landet letztlich im Meer. Von Maren Schibilsky

Die Scharfe Lanke in Spandau steuert das Berliner Müllschiff jede Woche an. Denn die Havelbucht ist ein Müllbrennpunkt der Stadt. An Bord sind fünf Männer, die hier anlegen, um den Unrat vom Ufer und aus dem Wasser zu fischen. Mit Keschern, Besen, Abfalltüten und Mülltonnen gehen sie an Land. Im Schilf finden sie besonders viel Unrat. Das meiste davon ist Plastikmüll: Er wird vom Wind in die Bucht gedrückt. "Unweit von hier fließen Spree, Oberhavel und Dahme zusammen" - erzählt Daniel Knetsch, der seit sieben Jahren auf dem Berliner Müllschiff arbeitet. "Die Flüsse transportieren den ganzen Abfall der Innenstadt hierher und der sammelt sich dann in der Bucht." Daniel Knetsch fegt am Ufer Schilfreste zusammen, in denen immer wieder kleine bunte Plastikteile aufleuchten. Das sind Verschlüsse von Dosen und Flaschen, Kaugummipapier, Zigarettenpapier, Strohhalme und zerbröselte Reste von Plastikbechern. Für Daniel Knetsch ist dieser Anblick mittlerweile Alltag. "Es ist traurig, was die Leute so alles ins Wasser schmeißen", meint er.

Das Plastik mit dem Kescher jagen

Sein Kollege Jan Krzyzanowski kommt mit einem Kescher voller Müll vom benachbarten Uferstreifen. Er hat vor drei Jahren auf dem Müllschiff angeheuert. "Das meiste, was wir im Uferbereich aus dem Wasser fischen sind Plastikfolien und Tüten", erzählt er. "Doch wenn die mit der Zeit im Wasser verwittern und in viele kleine Plastikteile zerfallen, dann bekommen wir sie nicht mehr raus. Dann fließt alles als Mikroplastik über Havel und Elbe in die Nordsee." Nach einer Stunde Müllsammeln an Land legt die Crew wieder ab. Jetzt steuert das Müllschiff in der Havelbucht den schwimmenden Plastikabfall auf dem Wasser an. "Das ist besonders schwierig und mühsam, weil wir alles per Hand mit dem Kescher herausholen müssen", betont Jan Krzyzanowski, der in der Fahrerkabine jetzt hinterm Steuer sitzt. Vorne an Deck hält Daniel Knetsch nach dem Plastikmüll Ausschau und dirigiert das Schiff dorthin.

Immer mehr Plastikmüll landet im Wasser

Monat für Monat fährt die Crew 90 Kilometer Wasserwege und 180 Kilometer Uferstreifen ab. "Da Berlin so viele Flüsse und Seen hat, leidet die Stadt besonders unter dem Müll im Wasser", erzählt Doron Wohlfeld von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, der mit an Bord ist. 800.000 Euro gibt der Berliner Senat jährlich aus, um wenigstens einen Bruchteil herauszuholen. Jan Krzyzanowski steuert das Schiff zur nächsten Plastikmüllansammlung. Sogar eine leere Bierkiste treibt im Wasser. "Wir erwischen schon viel", versichert er. "Aber dadurch, dass es immer mehr wird, wäre es schon sinnvoll, da auch andere Maßnahmen einzuführen." Jan Krzyzanowski wäre dafür, Fangnetze einzusetzen. So holt man beispielsweise in Istanbul oder Seattle den Plastikmüll aus dem Wasser. Doch der Berliner Senat hat Angst um die Fische, die dabei mit ins Netz gehen könnten. Doron Wohlfeld von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz schätzt, dass der Plastikmüll in den letzten zwölf Jahren im innerstädtischen Bereich um zirka 50 Prozent zugenommen hat. Neben der Scharfen Lanke sind die Brennpunkte der Landwehrkanal, der Neuköllner Schifffahrtskanal und die Spree-Oder-Wasserstraße ab der Insel der Jugend bis zur Havelmündung.

Ein Müllberg, fast doppelt so hoch wie der Fernsehturm

Rund 600 Kubikmeter Abfall holen die drei Müllschiffe jährlich aus den Berliner Gewässern. "Das entspricht 30 vollen Müllfahrzeugen der Berliner Stadtreinigung", erzählt Doron Wohlfeld. "Würde man den Müll auf einer Fläche von einem Quadratmeter stapeln, wäre der Müllberg fast doppelt so hoch wie der Berliner Fernsehturm." Nach einer Stunde auf der Krummen Lanke sind zwei Mülltonnen voll. "Das ist gar nichts im Vergleich zum Monat Januar", kommentiert Jan Krzyzanowski, "da fällt der meiste Abfall an und das Schiff muss bereits nach einer Reinigungstour komplett entladen werden." Der gesammelte Plastikmüll aus Berlins Gewässern wird am Ende stofflich oder energetisch verwertet. "Wir versuchen ein Stück weit, unsere Flüsse und Seen vor der Plastikflut zu bewahren", meint Jan Krzyzanowski, "aber eigentlich schaffen wir es nicht."