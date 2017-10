Unbekannte haben zwei von der Berliner Polizei sichergestellte Autos gestohlen. Das gab die Polizei am Montag bekannt.



Ein Polizeibeamter bemerkte demnach am Samstagnachmittag, dass ein Nebentor des Sicherstellungsgeländes in der Cecilienstraße im Stadtteil Biesdorf aufgebrochen worden war. Eine Überprüfung habe ergeben, dass ein sichergestellter BMW älteren Baujahres fehlte.



Bereits am 17. Oktober sei Polizisten aufgefallen, dass ein sichergestellter Audi fehlte, hieß es. Auch hier bestehe der dringende Verdacht, dass Unbekannte auf das Gelände gelangt seien und den Wagen gestohlen hätten. In beiden Fällen ermittele die Kriminalpolizei.



Nach Angaben einer Polizeisprecherin handelt es sich um ein großes Gelände mit einer Vielzahl von Fahrzeugen. Die Polizei beschlagnahmt diese beispielsweise nach Unfällen oder Straftaten, um Spuren zu sichern. Auch Fahrzeuge, bei denen der Verdacht erheblicher technischer Mängel vorliegt, können sichergestellt werden.