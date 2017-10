Polizei hebt Waffenlager in Wittenberge aus

So einen Fund macht die Polizei nicht alle Tage: Bei einem 36-Jährigen in Wittenberge sind zahlreiche Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Auch wenn die Waffen weitgehend unschädlich waren: Vor Ermittlungen schützt das den Besitzer nicht.

In Wittenberge (Prignitz) hat die Polizei bei einem Mann zahlreiche Waffe und Munition sichergestellt. Polizeisprecher Toralf Reinhardt sagte rbb|24 am Montag, dass die Beamten bereits am Freitag die Wohnung des Mannes durchsucht hätten. Zuvor habe es Hinweise auf die Waffen gegeben. Woher diese genau stammten, wollte Reinhardt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Ein Richter hatte die Hausdurchsuchung auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft und der Polizei angeordnet.

Bei den sichergestellten Waffen habe es sich den Informationen zufolge zu einem großen Teil um alte Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg gehandelt. Ein Großteil sei verrostet und augenscheinlich Schrott, sagte Reinhardt. Jedoch waren unter den Waffen auch neuere Modelle und Maschinenpistolen. Einer ersten Sichtung zufolge seien diese aber unschädlich gemacht gewesen. Insgesamt seien drei 50-Literbehälter mit noch scharfer Munition sichergestellt worden.