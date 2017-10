Polizei sucht nach Unbekanntem in Ministeriumsgebäude

Im Bundesentwicklungsministerium (BMZ) in Berlin hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag nach einem Eindringling gesucht. Nach mehreren Stunden gab es Entwarnung: Beim Absuchen des Gebäudes hätten die Beamten niemanden gefunden, der sich dort unerlaubt aufhielt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen.

Der Sicherheitsdienst hatte die Polizei gerufen, weil sich "eine Person" unerlaubt in dem Gebäude aufhalten sollte. Rund hundert Beamte wurden zu dem Berliner Dienstsitz des BMZ an der Stresemannstraße unweit des Potsdamer Platzes entsandt. Das Gebäude wurde umstellt und abgesucht, die Straße vor dem Ministerium wurde gesperrt.

Doch von einem Eindringling war keine Spur: Gegen 2.00 Uhr morgens, nach rund fünf Stunden, beendet die Polizei den Einsatz und hob die Straßensperrung auf.