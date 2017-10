Drogenkonsum, Drohungen: Im Prozess um den Dreifachmord in Südbrandenburg haben am Freitag weitere Zeugen ein Bild des Angeklagten gezeichnet. Mit der getöteten Großmutter soll es heftige Konflikte gegeben haben.

Im Prozess um den Dreifachmord in Müllrose und Beeskow (Oder-Spree) haben am Freitag weitere Zeugen ausgesagt. Polizisten schilderten, eine Schwester des Angeklagten habe kurz nach der Tat ausgesagt, dass ihre Großmutter dem Angeklagten zum 28. Februar - also dem Tag der Tat - den Rauswurf aus ihrem Haus angekündigt hatte.

Der 25 Jahre alte Angeklagte nahm die Zeugenaussagen am Freitag unter großer Anspannung zur Kenntnis, äußerte sich jedoch nicht. Er soll Ende Februar zuerst seine Großmutter in ihrem Wohnhaus in Müllrose im Streit erstochen haben. Danach floh er laut Anklage mit einem Auto, verursachte mehrere Unfälle und überfuhr schließlich an einer Kontrollstelle zwei Polizisten

Seit seiner Festnahme befindet sich der Deutsche, der zuletzt wie seine Großmutter in Müllrose lebte, in der geschlossenen Psychiatrie in Brandenburg an der Havel. Die Anklagebehörde geht von verminderter Schuldfähigkeit aus und beruft sich auf einen Gutachter, der dem Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung attestiert habe.

Bereits Ende 2016 hatte es einen Prozess gegen den Mann gegeben, unter anderem wegen Raubes. Wegen einer "undifferenzierten Schizophrenie" war er damals allerdings für schuldunfähig erklärt worden. Das Landgericht Frankfurt (Oder) ordnete zwar die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an - allerdings setzte sie die Vollstreckung auf Bewährung aus. Damit war der Mann auf freiem Fuß.