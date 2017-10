Prozessauftakt in Berlin-Tiergarten

Sie sollen ihre Schützlinge gequält und erniedrigt haben: Am Mittwoch müssen sich zwei frühere Jugendtrainer des BFC Dynamo Berlin wegen sexuellen Missbrauchs und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Von Ulf Morling

Was die beiden Ex-Trainer des BFC Dynamo fünf Nachwuchstalenten angetan haben sollen, liest sich wie Szenen aus den Romanen von Marquis de Sade. Die Jugendtrainer hatten sich laut Ermittlern ein "Spiel" namens "Wahrheit, Pflicht und Konsum ausgedacht". Dabei sollten die zehn- und elfjährigen Spieler entwürdigende und sadistisch-sexuell gefärbte Aufgaben ihrer Trainer ausführen. So wurden zwei der Jungs demnach gezwungen, aus der Toilettenspülung zu trinken, andere mussten sich ausziehen und sexuelle Handlungen an ihren Mitspielern vornehmen.