Am Dienstag beginnt in Frankfurt (Oder) der Prozess gegen Jan G. Der 25-Jährige soll im Februar dieses Jahres im ostbrandenburgischen Müllrose erst seine Großmutter und bei der anschließenden Flucht zwei Polizisten getötet haben. Jetzt muss sich der 25-Jährige wegen dreifachen Mordes vor Gericht verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt hat der Beschuldigte die Taten gestanden. Bis Januar 2018 sind rund 20 Verhandlungstermine geplant.

Unmittelbar vor dem Tod der 79 Jahre alten Großmutter in ihrem Haus in Müllrose Ende Februar soll es in einem Streit mit dem Enkel um Geld gegangen sein. Nach dem Fund der Leiche war eine Großfahndung nach dem Brandenburger ausgelöst worden. Die Polizei suchte nach dem Flüchtigen, der mit einem Auto unterwegs war. Mit einem Nagelbrett wollten die Beamten den jungen Mann stoppen - doch sie wurden überfahren. Die beiden 49 und 52 Jahre alten Männer starben. Dem Landgericht zufolge gibt es drei Nebenkläger in dem Prozess. Es sind die Mutter des Angeklagten sowie jeweils ein Verwandter der getöteten Polizisten.

Jan G. war bereits vor der Tat kein Unbekannter für Polizei und Justiz. Gegen den Mann lief bereits Ende 2016 ein Prozess wegen Raubes und Diebstahls. Das Landgericht Frankfurt (Oder) erklärte ihn damals aufgrund einer "undifferenzierten Schizophrenie" für schuldunfähig. Es wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, allerdings setzte das Gericht diese Unterbringung zur Bewährung aus. Zu den Bewährungsauflagen zählte unter anderem ein Verzicht auf Alkohol und Drogen sowie eine Kontrolle seiner Medikamenteneinnahme. Doch schon drei Wochen nach dem Urteil verstieß er gegen seine Bewährungsauflagen. Eine Polizeistreife stoppte ihn am Steuer eines Wagens, den er unter Drogeneinfluss lenkte. Doch er blieb auf freiem Fuß.

Immer wieder soll er seine Mutter und seine Großmutter mit dem Tod bedroht haben. Die Mutter wandte sich über Jahre hinweg an Polizei, Jugendamt und soziale Dienste. Jan G. landete auch immer wieder vor Gericht und hatte zuletzt 61 Einträge bei der Polizei. Er war als gewalttätig bekannt. So hatte er bereits in verschiedenen Situationen unvermittelt andere Menschen niedergeschlagen: Einen Zugschaffner, einen Straßenbahnpassagier und eine Frau in einem Supermarkt. Einem Bekannten in Berlin stach er ein Jagdmesser in den Hals – das Opfer überlebte dank einer Notoperation.