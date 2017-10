Der Ex-Partner der Frau und seine 81-jährige Großmutter haben sich diese Anschuldigungen ausgedacht. Am Dienstag verurteilte sie das Amtsgericht Tiergarten wegen falscher Verdächtigung und Freiheitsberaubung. Die Großmutter muss 1.800 Euro Geldstrafe zahlen, der mehrfach vorbestrafte Enkel für acht Monate in Haft.

Eine Frau wird von der Polizei festgenommen, mit der Begründung: Die Berlinerin soll ihren toten Säugling anonym in der Babyklappe des Krankenhauses Neukölln abgelegt haben. Eine Nacht verbringt die Frau in Haft, dann stellt sich heraus: Sie hat mit dem Fall überhaupt nichts zu tun - die Anschuldigungen waren frei erfunden.

Im Januar 2016 hatte der Mann von dem Fall des toten Säuglings in der Babyklappe gehört. Der 38-Jährige beschloss, seiner ehemaligen Partnerin die Tat anzuhängen. "Ich wollte meiner Ex eins auswischen und habe die Sache aus der Strafhaft heraus ins Rollen gebracht - eine bescheuerte Idee", erklärte der Mann am Dienstag. Er habe seine Oma überredet, eine von ihm verfasste Nachricht an die Polizei auf ihrer Schreibmaschine abzutippen. "Oma macht alles für mich, ich bin ihr Lieblingsenkel." Er habe nicht gedacht, "dass die Sache solche Kreise ziehen würde".

Die 81-Jährige gab vor Gericht zu, den Brief geschrieben und anonym an die Polizei geschickt zu haben. Sie sei eigentlich dagegen gewesen, aber ihr Enkel habe so gebettelt - und außerdem habe sie dessen Ex-Freundin ebenfalls "nicht gemocht".