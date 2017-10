Video: Abendschau | 25.10.2017 | Kerstin Breinig

Nach Waffenfund bei Razzia in Berlin - Haftbefehl gegen mutmaßlichen Islamisten erlassen

25.10.17 | 13:58 Uhr

Monatelang liefen die Ermittlungen, in der Nacht zum Mittwoch kam der Zugriff: Bei einer Razzia im Umfeld eines mutmaßlichen Islamisten hat die Polizei Waffen und Munition sichergestellt. Diese hätten für "Anschläge genutzt werden können." Gegen den 40-Jährigen wurde am Abend Haftbefehl erlassen.

In Berlin-Kreuzberg ist ein 40-Jähriger festgenommen worden, der im "weitesten Sinn" der Islamistenszene zugerechnet wird. Bei der Razzia in der Nacht zu Mittwoch beschlagnahmten Ermittler mehrere Pistolen, mehrere Gewehre sowie 20 bis 30 Kisten Munition verschiedenen Kalibers. Das sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel dem rbb am Mittwochmorgen. Gegen den Mann wurde am Abend Haftbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes erlassen. Laut Polizei bestehen jedoch "keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass Anschlagsplanungen bereits in Vorbereitung waren", wie Wenzel am Mittwoch dem Nachrichtensender n-tv sagte. Nach Informationen von Sicherheitskreisen handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 40-jährigen Deutschen mit türkischem Migrationshintergrund. Er soll der militanten Islamistenszene angehören, allerdings nicht in einem konkreten Netzwerk aktiv sein. Generalstaatsanwaltschaft und Polizei ermitteln seit Monaten gegen den Mann, ursprünglich wegen Drogendelikten. Er wurde in einer Kreuzberger Shisha-Bar ohne Widerstand festgenommen.

Die Polizei stieß bei der Razzia in vier Wohnungen auf ein regelrechtes Waffenarsenal.

Wie die Behörden bekanntgaben, hatten die Ermittlungen nahegelegt, dass er scharfe Waffen und Kriegswaffen besitzt. Weil die Generalstaatsanwaltschaft befürchtete, dass er die Waffen für Anschläge nutzen könnte, zog sie die Ermittlungen an sich. Als die Polizei bei dem Mann eine "gesteigerte Gewaltbereitschaft im familiären Umfeld" beobachtet habe, habe man sich zur Festnahme entschieden, hieß es am Mittwoch. Bei der Razzia in vier Wohnungen fanden Polizisten Pistolen, Gewehre und 20 bis 30 Kisten Munition.

Verdächtiger soll regelmäßig Moschee in Tempelhof besucht haben

"Es bestand durchaus Sorge, dass dieser Mann gewaltbereit ist - aber nicht im Hinblick auf die Ausführung eines konkreten Anschlagsvorhabens", sagte Wenzel dem rbb. Diesbezügliche Pläne seien der Polizei nicht bekannt. Es sei auch noch nicht klar, ob der Mann selbst einen Anschlag hätte ausführen wollen oder die Waffen verkaufen wollte. Die Sicherheitsbehörden gehen momentan von einem Einzeltäter aus. Allerdings soll sich die Tochter des Festgenommenen radikalisiert haben. Der Mann habe regelmäßig die Ibrahim al-Khalil-Moschee in Tempelhof besucht, hieß es am Mittwochmittag aus Sicherheitskreisen. Damit korrigierte die Quelle Angaben vom Morgen, wonach der Verdächtige häufiger in der As-Sahaba-Moschee in Wedding verkehrt habe. Das sei nicht der Fall gewesen.

Salafistische Szene sortiert sich neu

Die Ibrahim al-Khalil-Moschee gilt - wie auch die Moschee in Wedding - als Treffpunkt der salafistischen Szene, stellt der Berliner Verfassungsschutz in seinem aktuellen Bericht fest. Die etwa 2.500 Quadratmeter große Moschee in der Colditzstraße wurde in der Vergangenheit bereits von der Berliner Polizei durchsucht. Die Verfassungsschützer bezeichnen die Moscheegemeinschaft in Tempelhof als extremistische Organisation. Der Imam steht im Verdacht, zu Terror und Gewalt gegen vermeintliche "Ungläubige" aufgerufen zu haben. Mehrmals wurden dort salafistische Islamseminare veranstaltet, bei denen Prediger aus Deutschland und dem Ausland auftraten. Die Sicherheitsbehörden beobachten, dass sich die salafistische Szene nach dem Terroranschlag vom Breitscheidplatz, dem Verbot der radikalen Fussilet-Moschee und mehreren Festnahmen neu sortiert. Die Ausreisewelle ins sogenannte Kalifat des IS ist abgeebbt, immer mehr mutmaßliche Islamisten kehren nach Deutschland zurück. Der IS animiert seine Anhänger, sich ins Private zurückzuziehen und sich unauffällig zu verhalten - um Anschläge in der Bundesrepublik begehen zu können. Mit Informationen von Jo Goll