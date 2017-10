In Potsdam ist am Montag der Brandenburger Designpreis verliehen worden. Die rbb-Verbrauchersendung "SUPER.MARKT" wurde in der Sparte Kommunikationsdesign mit dem ersten Preis ausgezeichnet.



"Eine neuartige Verbrauchersendung, inhaltlich stilsicher, mit frischer Moderation und mit viel Liebe zum Detail. Das frische und junge Sendekonzept findet seine Einlösung auch im unkonventionellen visuellen Look: Das gesamte Design ob Studio, Grafik on air oder Social Media besticht konsequent mit Mut zur Farbe und ungewöhnlichen Bestandteilen." So begründet die Jury die Nominierung für SUPER.MARKT.

In der Kategorie Produktdesign setzte sich die Potsdamer Firma Pewen durch. Sie überzeugte die Jury mit ihren nachhaltig hergestellten Holzbrillengestellen und verwies Bombardier Transportation aus Hennigsdorf mit dem Stockholmer Metro C30 auf Platz 2. Grund zur Freude hatte auch die Licht Design GmbH, die für ihr Lichtdesign für die fensterlose PCK Messwarte Schwedt ausgezeichnet wurde.

Insgesamt ist der Designpreis mit 20.000 Euro dotiert. Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) sagte bei der Auszeichnung, Design sei "der Punkt auf dem 'i'" eines Produktes. Um den Brandenburger Designpreis hatten sich mehr als 100 Firmen, Studenten und Medienfirmen beworben.