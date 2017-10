Zehn Fahrgäste sind am U-Bahnhof Hermannplatz in Berlin-Neukölln mit Reizgas und Flaschen attackiert worden.

Die Männer und Frauen wurden am Freitagabend bereits zuvor in einem Zug der Linie U8 von den Angreifern angepöbelt, wie die am Samstag Polizei mitteilte. Die Gruppe verließ deshalb am Hermannplatz die Bahn. Sie wurden jedoch von den Pöblern bis auf die Straße verfolgt, wo sich beide Seiten aus den Augen verloren.

Als die Männer und Frauen am Hermannplatz wieder zur U-Bahn zurückkehrten, tauchten die Pöbler laut Polizei wieder auf und attackierten ihre Opfer mit Flaschen und Reizgas. Dabei wurden ein 29-Jähriger und ein 30-Jähriger verletzt. Die Angreifer flohen in Richtung Hasenheide. In der Nähe konnte die Polizei sechs Tatverdächtige festnehmen - eine Frau und fünf Männer im Alter von 16 bis 35 Jahren. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und besonders schweren Landfriedensbruchs ermittelt.