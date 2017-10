Zweiter großer Rettungseinsatz an einer Berliner Schule in dieser Woche: Weil Reizgas versprüht worden war, musste die Feuerwehr am Freitag nach Treptow ausrücken. Mehr als 20 Schüler hatten Beschwerden. Erst Dienstag gab es einen ähnlichen Fall.

Erneut hat versprühtes Reizgas für einen Feuerwehreinsatz in einer Berliner Schule gesorgt. Wie die Feuerwehr am Freitagmorgen über Twitter mitteilt, war diesmal eine Schule in der Köpenicker Landstraße in Berlin-Treptow betroffen. Hier mussten 22 Schüler im Alter von acht bis 13 Jahren ärztlich behandelt werden.

Wie Feuerwehrsprecher André Mrazek dem rbb sagte, hatten die Kinder über Reizungen geklagt. Eines sei ins Krankenhaus gebracht worden.



Das Reizgas sei auf einer Toilette im ersten Stock der Schule ausgetreten, hieß es. Der genaue Tathergang sei noch ungeklärt. Die Feuerwehr rückte mit vier Rettungswagen, zwei Notarztwagen und weiteren Einsatzfahrzeugen an.