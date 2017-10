Am Berliner S-Bahnhof Humboldthain ist ein 55 Jahre alter Mann von einem Zug angefahren und schwer verletzt worden. "Der Mann stürzte am späten Mittwochabend auf die Gleise und blieb dort liegen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag.

Zwei Zeugen - eine 29-jährige Frau und ein 56-Jähriger - sahen die nahende S-Bahn und wollten den Mann von den Gleisen ziehen. "Der Zug war aber schon zu nah und erfasste den 55-Jährigen", sagte der Sprecher. Das Opfer kam mit schwersten Verletzungen auf die Intensivstation. Seine Retter blieben unverletzt.

Die 130 Fahrgäste in der S-Bahn wurden von Rettungskräften aus dem Zug begleitet. "Wir gehen von einem tragischen Unglück aus", sagte der Polizeisprecher.