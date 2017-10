Einerseits gehört das Lernen übers Internet in Schulen selbstverständlich dazu. Doch in Brandenburg gibt es immer noch zahlreiche weiße Flecken. Das stellt die Schüler vor alltägliche Herausforderungen. Von Eva Kirchner

Die Generation "Kopf unten" macht ihrem Namen am "Gymnasium auf den Seelower Höhen" (Märkisch-Oderland) alle Ehre. Doch die Schüler wischen und tippen hier nicht zum Spaß. Sie arbeiten an ihrer Facharbeit und sind auf das Internet angewiesen: "Das Internet ist bei breit gefächerten Themen sehr wichtig", meint Anton. Oder: "Im Internet gibt es die größten Möglichkeiten zum Recherchieren", sagt Leandra.

Recherche, Lernen und Kommunikation per Smartphone oder Tablet ist heute Teil des Unterrichts, so Informatiklehrer Maik Ludwig: "Dazu gehören beispielsweise Lernplattformen oder Videoerstellung. Aufklärung im Unterricht muss natürlich auch ein Thema sein, sowie soziale Netzwerke, Datenbanken - oder sogenannte Datenkraken. All diese Dinge werden natürlich eine Rolle spielen."

Soweit die Theorie. In der Praxis ist die Arbeit mit und im Internet oft alles andere als einfach. So verbringen Leandra, Philip und Anton – alle aus kleinen Dörfern im Oderbruch - oft Stunden vor dem heimischen Rechner. Aber nicht weil es so spannend ist, sondern "weil unser Internet so langsam ist", berichtet Leandra. Manchmal heißt es nur, dass keine Verbindung zum Internet besteht. "Mit meinem Handy gehe ich 500 Meter den Berg hoch, um wenigstens etwas Internet zu haben und die Seite aufrufen zu können", so Anton.