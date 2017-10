Schule in Berlin-Schmargendorf evakuiert

Wegen einer unbekannten Substanz musste am Dienstag eine Schule in Berlin-Schmargendorf evakuiert werden. Im Laufe des Einsatzes stellte sich heraus, dass jemand mit Pfefferspray hantiert hat. 19 Schüler wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt hatten mehr als 20 Menschen über Atemwegsreizungen geklagt, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Schüler stehen nach Polizeiangaben im Verdacht, den Einsatz ausgelöst zu haben. Sie wurden vernommen. Die Polizei ermittle wegen gefährlicher Körperverletzung, sagte ein Sprecher. Weitere Details nannte er zunächst nicht.