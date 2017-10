Durch einen Zufall ging der Polizei in Berlin am Samstagmittag ein mutmaßlicher Autoeinbrecher ins Netz. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 33-jährige Mann von einem Kontrolleur der S-Bahn am Ostbahnhof beim Schwarzfahren erwischt. Beim Aussteigen soll der Mann versucht haben, mit seinem Rollkoffer zu flüchten, was ihm misslang.

Bei einer anschließenden Überprüfung durch die Bundespolizei stellte sich heraus, dass der Mann einschlägig vorbestraft ist und per Haftbefehl gesucht wurde. In seinem Koffer befanden sich diverse Autoteile, wie etwa Navigationsgeräte, Lenkräder und Airbags. Dabei handelte es um Diebesgut, das am Samstag bei mehreren Autoeinbrüchen gestohlen wurde.