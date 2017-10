Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Oranienburg einen 72-Jährigen überwältigt und festgenommen. Der Mann hatte zuvor in einer Messenger-Nachricht damit gedroht, seiner 61-jährigen Ex-Freundin und deren Sohn etwas anzutun. Der Sohn alarmierte daraufhin die Polizei.

Da es in der vergangenen Woche bereits zu ähnlichen Vorfällen gekommen war und der Mann dabei am vergangenen Samstag zudem in die Decke seiner Wohnung geschossen hatte, kam das SEK zum Einsatz. Die Beamten überwältigten den 72-Jährigen.



In der Wohnung wurden vier Waffen sichergestellt. Der Mann kam wegen psychischer Auffälligkeiten in ein Krankenhaus.