Rudolf H. Berlin Mittwoch, 11.10.2017 | 10:32 Uhr

Leider haben sie die von mir angedeutete Problematik nicht verstanden - oder Sie wollen es nicht.

Sperren und maßregeln, nicht nur in diesem Thread ist doch bei Ihnen an der Tagesordnung.

Während Andere hier, das Thema für ihre hirnlosen Ausbrüche nutzen und alles und jeden als "Nazi" beschimpfen.

Das lässt keine eloquente Diskussion zu.

Ich habe auch andere Foren z.B. F`stadtpalast) gelesen, wo sich "IchMeinJaNur" und seine Claquere tummeln und jegliche Diskussion zum Ersterben bringen, in der er Schreibern ihr Demokratieverständnis abschreibt und als NAZIS verunglimpft.

Ich selbst beteilige nicht nicht mehr daran, denn auf ein solches niedriges Niveau, sich permanent, sollte man anderer Meinung sein, als dieser "IchMeinJaNur", der sich sogar, in seinem Überschwang an geglaubter Intelligenz, aufschwingt, User ob ihrer Rechtschreibung zu maßregeln, selbst aber das Schulniveau der 4. Klasse im Schreiben kaum überschreitet, als Nazi zu bezichtigen .

Das ist schon beachtlich.