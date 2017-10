In Berlin-Charlottenburg ist in der Nacht zu Sonntag ein Spätkauf in der Schillerstraße überfallen worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 26 Jahre alter Mitarbeiter nach eigenen Angaben von einem Unbekannten mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht. Der Mann soll maskiert gewesen sein. Der Unbekannte habe den Mitarbeiter gegen den Kopf geschlagen und zur Herausgabe der Einnahmen gezwungen. Anschließend sei der Angestellte gefesselt worden. Der Täter flüchtete mit dem Geld und entwendeten Zigaretten.



Der Überfallene konnte sich selbst befreien und alarmierte die Polizei. Er wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Das Raubkommissariat ermittelt.