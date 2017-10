"Als die Spitze des Flugzeugrumpfes kurz runterfiel, ist mir fast das Herz stehengeblieben", sagt Ernst Baumann. Der 80-jährige Gastwirt sitzt in seinem Garten in Grünz (Mecklenburg-Vorpommern), in dem 26 Jahre lang eine Tupolew 134 stand, die dem Dorf zu einiger Berühmtheit verhalf. Seit Montag ist das Geschichte.



In einer aufwendigen Aktion haben etwa 20 Flugzeug-Experten aus Cottbus über Monate das ehemalige Passagierflugzeug russischer Bauart in seine wichtigsten Teile zerlegt und verladen. Am Montagabend startete der Schwertransport mit vier Lastwagen, für den Teile der Autobahnen A11 Berlin-Stettin und der Autobahn nach Cottbus gesperrt werden müssen. Das Flugzeug soll die Lausitz am Dienstagmorgen erreichen. Am Mittwoch wollen die Cottbuser die TU134 bei ihrem Flugplatzmuseum abladen.