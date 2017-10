Video: Brandenburg Aktuell | 10.10.2017 | Thomas Heinloth

Prozess gegen Stiefvater wegen Kleinkind-Mordes - "Er wusste, dass die Mittel tödlich sind"

10.10.17 | 17:07 Uhr

Das Landgericht Potsdam untersucht den Tod eines kleinen Jungen vor dreieinhalb Jahren. Er starb an einem Medikamentencocktail. Der damalige Lebensgefährte der Mutter soll das Kind vergiftet haben, um ruhig schlafen zu können. Von Lisa Steger



Der kleine Finn aus Potsdam war zu früh auf die Welt gekommen. Der anderthalb Jahre alte Junge weinte viel und schlief wenig. "Er quengelte", führte Staatsanwalt Peter Petersen im Potsdamer Landgericht aus, "der Angeklagte war mit dem Schreien überfordert". Über einen längeren Zeitraum hinweg soll der Stiefvater dem Jungen immer wieder Medikamente gegeben haben: Antidepressiva, Schlaf- und Schmerzmittel. Die besaß Ricardo H., weil er selbst in Behandlung war. "Er mischte die Mittel in süßen Tee und Babybrei", sagte Petersen. So auch am Abend des 29. März 2014. "Er wusste, dass das tödlich sein würde", trug der Staatsanwalt vor.

Komplizierte Ermittlungen

Es muss gegen 23 Uhr gewesen sein, als der kleine Finn in Potsdam seinen letzten Atemzug tat. "Der Angeklagte kam ins Wohnzimmer und sagte der Mutter, dass das Kind nicht mehr atme", fasste Gerichtssprecher Sascha Beck das Geschehen zusammen. Die Frau rief den Notarzt. Doch der konnte nichts mehr für den Patienten tun. Von Anfang an zweifelte die Staatsanwaltschaft an einem natürlichen Tod oder einem Unfall. Sie bekam jedoch keinen Haftbefehl für den Mann. Die Beweise reichten nicht, entschied das Amtsgericht Potsdam und das dortige Landgericht sah es ebenso. Erst, nachdem die Rechtsmedizin bei einer Exhumierung der Leiche die Medikamentenspuren gefunden hatte, kam der inzwischen 37-Jährige in Untersuchungshaft. Er habe den Vorwurf bisher bestritten, so Beck. "Er sagte der Polizei, er weiß nicht, wie das Kind an die Medikamente gekommen sein könnte."

Staatsanwalt geht von Vorsatz aus

Am ersten Prozesstag schwieg der Angeklagte. Er wirkte unscheinbar; ein bisschen blass, schmal, mit Brille. "Mein Mandant bestreitet die Tat", erklärte Verteidiger Christoph Balke. Klar sei, dass das Kind an den Arzneien gestorben ist, so der Anwalt. Unklar sei aber, von wem es sie hatte. "Es gibt einen begrenzten Personenkreis, der Zugriff auf das Kind hatte. Und – so tragisch es ist – die Mutter gehört dazu." Und selbst wenn der Stiefvater Ricardo H. dem Kind diese Medikamente gegeben habe, so wollte er es vielleicht nicht umbringen, betonte der Verteidiger. Sein Argument: Die Mittel wurden über Wochen hinweg immer wieder verabreicht. "Wenn er sich des Kindes hätte entledigen wollen, dann hätte er das auch schon viel früher tun können." Das Kind könne auch fahrlässig getötet worden sein – um es ruhigzustellen –, so der Verteidiger. Demgegenüber geht die Staatsanwaltschaft von Vorsatz aus, da sich aus der Vernehmung des Angeklagten bei der Polizei ergebe: "Er wusste, dass die Medikamente überhaupt nichts für Kinder sind und dass sie tödlich wirken", sagte Gerichtssprecher Sascha Beck.

Antrag auf Aussetzung des Verfahrens

Das Schwurgericht unter Vorsitz von Theodor Horstkötter vertagte sich am heutigen Dienstag nach einer Stunde, nachdem der Verteidiger die Besetzung der Strafkammer beanstandet hatte. Aus dem Paragrafen 222a der Strafprozessordnung geht hervor, dass das Gericht dem Verteidiger spätestens eine Woche vor dem Auftakt mitteilen muss, welche Richter den Fall verhandeln. Es muss auch darüber informieren, wenn sich an der Planung etwas geändert hat. Verteidiger Christoph Balke zufolge hat die Strafkammer ihm erst am 4. Oktober – sechs Tage vor dem Prozessauftakt – geschrieben, dass eine Schöffin ausgetauscht werden sollte. Sie hatte beruflich zu viel zu tun und deshalb darum gebeten, abgelöst zu werden. Nachdem aber auch der Ersatzkandidat ausgefallen war, teilte die Strafkammer dem Verteidiger noch einmal eine neue Besetzung mit. Über den so genannten "Besetzungseinwand" entscheiden jetzt die drei Berufsrichter – ohne die beiden Schöffen. Sollte der Verteidiger Recht bekommen, so würde die Verhandlung in der kommenden Woche neu beginnen – und zwar mit zwei neuen Schöffen.

Unentdeckte Tötungsfälle

Der aktuelle Fall wirft die beunruhigende Frage auf, wie viele Tötungsdelikte es geben mag, die nicht entdeckt werden. Der bekannte Gerichtsmediziner Michael Tsokos schätzte 2009 in einem Interview mit dem "Kölner Stadtanzeiger", dass es 75 Prozent sein könnten. Auch in der brandenburgischen Landeshauptstadt wurden vor einige Zeit ein verhandelt, der nur durch einen Zufall ans Licht gekommen war. Im Juli 2015 verurteilte das Potsdamer Schwurgericht den damals 37 Jahre alten Gerd S. wegen versuchten Mordes zu 15 Jahren Haft. Er hatte mehrmals versucht, seine damals einjährige Tochter zu töten - unter anderem mit säurehaltigen Putzmitteln. Immer wieder überlebte das Kind - aus Sicht des Vaters eine Panne.

Haft für Kindsmord mit Putzmitteln

Gerd S. hatte sich in seinem Umfeld stets als fürsorglicher Vater präsentiert. Über Monate hinweg hatte die junge Familie in ihrer Heimat Schleswig-Holstein immer andere Kliniken aufgesucht. Doch das dortige Personal ging von einer rätselhaften Krankheit aus und nicht von einer Straftat. Erst, als die Eltern mit ihrem Mädchen im Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel vorstellig wurden, schöpften die dortigen Krankenschwestern Verdacht und riefen die Polizei. Das Urteil gegen Gerd S. ist rechtskräftig geworden, er sitzt noch immer in Haft. In dem aktuellen Prozess um den Tod des kleinen Finn könnte ein Urteil im Dezember verkündet werden.