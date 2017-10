Der Senat will aus zwei "Untersuchungskorridoren" eine "Vorzugsvariante" auswählen und auf dem Weg dahin mit Bürgern, Nutzern und weiteren Akteuren ins Gespräch kommen. "In dieser Phase können Anregungen noch recht einfach in die Planung aufgenommen werden. Damit können sich die Qualität der Planung und die Akzeptanz der Bürger*innen deutlich erhöhen."

Über mögliche Kosten wurde noch nichts bekannt. Nachdem die "Vorzugsvariante" ausgewählt ist, werden Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit untersucht.



Die Dialogveranstaltung findet am 17. Oktober um 18 Uhr in der Reformationskirche in der Beusselstraße statt. Danach können schriftliche Einwände und Hinweise bis Mitte November an die Senatsverwaltung gerichtet werden. Der Senat veröffentlicht alle Ergebnisse im Anschluss auf der eigenen Website.